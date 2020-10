Venticinque nuovi soccorritori: consegnati i diplomi del 152° corso di primo soccorso

Si è concluso con la consegna degli attestati di frequenza ai 25 partecipanti il nuovo Corso di Primo Soccorso e reclutamento organizzato dai Soccorritori di Conegliano, nel mese di febbraio e concluso a settembre per emergenza Covid-19, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi e dell’Associazione di Mutuo Soccorso Noi x Noi di Tarzo. La serata finale si è tenuta lunedì 12 ottobre nella sede della casa degli Alpini di San Vendemiano, in Via degli Alpini n.4, alla presenza, fra gli altri, del presidente dei Soccorritori Alfredo Primicerio, con tutti i volontari, il Consigliere dell’ Associazione Noi x Noi Aristide Zilio, il Sindaco di Conegliano Fabio Chies, l' Assessore all'Istruzione Gianbruno Panizzutti e il Capogruppo Alpini di San Vendemiano Manuele Cadorin. Il corso si è sviluppato in una decina di lezioni, tenute da personale medico specializzato, ed ha permesso formare, nel territorio, persone che ora sono a conoscenza dei principi fondamentali del primo soccorso e della rianimazione e possono, all’occorrenza, metterli in pratica.

I partecipanti del corso: Maria Bellanti, Luca Camerin, Gabriella Corrocher, Katia Da Dalt, Antonella Da Re, Pamela Dorigo, Marzia Filippetto, Christelle Gely, Dea Grando, Giovanna Guiducci, Silvia Marin, Mario Miele, Marco Minet, Sara Minet, Andrea Padoan, Francesca Paolin, Federico Pase, Lio Polo, Fabio Recchi, Valentina Rossi, Caterina Santoro, Thomas Tono, Silvia Villa ed Elena Zaccaron.

Anche quest’anno il corso è stato frequentato con successo da un buon numero di persone interessate ad apprendere le nozioni principali di primo soccorso; sette partecipanti hanno deciso di continuare con il corso avanzato per poter entrare a far parte dell’associazione. Il corso avanzato, che sarà tenuto dai formatori interni, in partenza nei prossimi giorni, sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche con una durata di circa due mesi. Alla fine del corso, e dopo il superamento degli esami, i partecipanti entreranno a far parte integrante dell’associazione. In tal modo si garantisce il continuo ricambio generazionale e la sostenibilità nel tempo dell’associazione stessa.

I Soccorritori di Conegliano ringraziano per la collaborazione tutti i medici che hanno tenuto le lezioni, Noi x Noi e la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, il Comune di Conegliano e tutti i colleghi volontari che hanno contribuito alla realizzazione del corso. Il prossimo corso è previsto per primavera 2021.