A Conegliano la specializzazione agroalimentare post diploma

Un nuovo appuntamento per conoscere la specializzazione tecnica post diploma di ITS Academy Agroalimentare Veneto! Open day l'11 settembre alle ore 11:00 di ITS Academy Agroalimentare Veneto. I corsi di specializzazione tecnica post diploma hanno una altissima percentuale di inserimento lavorativo (+84%). Saranno presentati i due corsi con sede a Conegliano: Agribusiness Manager per la salvaguardia dell’ambiente - Unesco: https://itsagroalimentareveneto.it/corso-management-delle-produzioni-agroalimentari-conegliano2/ Un corso innovativo che ti specializza nelle produzioni agroalimentari del territorio Patrimonio Unesco per valorizzare la bellezza del paesaggio e promuovere e vendere i prodotti tipici della zona. L'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco ha patrocinato il corso perché i giovani possano tutelare il territorio. Le imprese richiedono figure professionali nel settore! Agribusiness & Marketing Manager: https://itsagroalimentareveneto.it/corso-management-delle-produzioni-agroalimentari-conegliano/ Questo corso è stato premiato quest'anno con fondi aggiuntivi ministeriali per la sua efficacia di diplomati e inserimento lavorativo a un anno dalla fine del biennio. Il link per collegarsi è questo meet.google.com/djs-hxtg-ghh Contatti ITS Academy Agroalimentare Veneto Viale XXVIII Aprile, 22 31015 Conegliano (TV) Tel: 392.30.85.842 E-mail: itsagro.veneto@gmail.com Web: itsagroalimentareveneto.it Le iscrizioni ai corsi per accedere alle selezioni chiuderanno poi il 30 settembre. Contatti ITS Academy Agroalimentare Veneto telefono: 392.3085842 email: itsagro.veneto@gmail.com web: https://itsagroalimentareveneto.it/