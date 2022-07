"Conegliano-Valdobbiadene Guide": fuori la nuova edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Edizione nuova, aggiornata, bilingue, pratica nel suo formato compatto e utilissima per chi desidera percorrere la strada del vino più antica d’Italia “perdendosi” nelle infinite sfumature del verde delle Colline Patrimonio UNESCO. La Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene ha pubblicato la seconda edizione della sua Guide, un condensato di utili informazioni per il turista e di sorprendenti proposte per i wine-lovers. Cover verde metallizzato con il logo della Strada: semplice ed evocativa. Una guida tascabile, in italiano e inglese. Duecentocinquantasette pagine di notizie preziose - su ospitalità, ristorazione, cantine, eventi, tour naturalistici, visite culturali -, di facile consultazione, corredate da suggestive fotografie, per raccontare un territorio e la sua vocazione all’accoglienza.

Una valida mappa, tutta da sfogliare pensata tanto per l’enoturista affezionato e fidelizzato quanto per il visitatore occasionale; uno strumento utile per poter percorrere e vivere appieno la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene: “Si tratta – spiega Isidoro Rebuli, presidente dell’Associazione – di un appassionante percorso tra storia e arte, tra enogastronomia e ambiente, tra piaceri rigeneranti e festeggiamenti tradizionali. Grazie a questa nuova edizione della guida, che contiene e suggerisce le migliori idee per le attività e i soggiorni, sarà possibile scoprire, o riscoprire, un territorio straordinario”. Una full immersion lungo i novanta chilometri di una Strada unica - nata nel 1966, prima in Italia, ed ampliata nel 2003 - in cui i vigneti tortuosi si intersecano con le antiche chiese e con le pittoresche “casére”, regalando prospettive inaspettate e soste mozzafiato su terrazze sospese nel vuoto. Dal food al relax, dalle attività sportive alle esperienze in vigna, nei musei o nei negozi tipici, la Conegliano-Valdobbiadene Guide è un concentrato di esperienze emozionali; tanti modi di vivere, di visitare e di assaporare on the road l’area che va da Conegliano a Valdobbiadene. Che il mezzo di trasporto sia l’auto, la moto o la bici, sia che si decida di seguire il nastro d’asfalto o i ripidi sterrati, è un viaggio imperdibile, costellato di esperienze - selezionate dall’Associazione - corredate di prezzi, foto e contatti, al fine di agevolare il turista nella scelta a lui più consona.

Edita dalla Strada del Vino Prosecco e Colli Conegliano Valdobbiadene, “Conegliano-Valdobbiadene Guide” è disponibile presso gli uffici turistici di Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio Veneto, dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, presso la Vip Lounge dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia e distribuita presso diverse strutture ricettive, cantine e ristoranti dell’area. È consultabile e scaricabile dal sito internet della Strada all’indirizzo www.coneglianovaldobbiadene.it.