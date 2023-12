Centro di Conegliano imbrattato dai vandali: «Non la passeranno liscia»

Il centro di Conegliano deturpato nei giorni scorsi, dopo il Natale, da scritte poco comprensibili, orrendi disegni e scarabocchi tracciati con le bombolette spray in via Vespucci e lungo il sottopasso ferroviario. Attraverso le telecamere di videosorveglianza la polizia locale, coordinata dal comandante Claudio Mallamace, provvederà nelle prossime ore a identificare gli autori. Ieri intanto, 27 dicembre, il vicesindaco Claudio Toppan ha reagito scagliandosi contro gli autori del raid vandalico che costringerà il Comune a sborsare denaro per la ripulitura.

«Ci risiamo, l'ignoranza dilaga anche a Natale. Se questa è la vostra forma per manifestare arte, rabbia o disagio, siamo presi male, molto male» ha commentato sulla sua pagina Facebook il vicesindaco di Conegliano, Claudio Toppan «Condanno ogni forma di imbrattamento, che siano cuori, svastiche, membri, scritte di ogni tipo o margherite, a me non fa differenza, sono e rimangono atti ingiustificati di manifesta irresponsabilità da condannare. Le telecamere non mancano e spero non la passiate liscia.....vorrei tanto vedervi ripulire il tutto con le vostre belle manine». Si ipotizza che gli autori delle scritte possano essere i responsabili anche delle svastiche che una decina di giorni prima di Natale sono comparse tra via Cavour e piazzetta Duca d’Aosta.