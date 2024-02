Fognatura e acquedotto nel quartiere Lourdes, terminato primo stralcio dei lavori

Termineranno indicativamente a giugno i lavori di Piave Servizi per l’estensione della fognatura e l’adeguamento dell’acquedotto in quartiere Lourdes, a Conegliano. L’intervento, per un investimento complessivo di 1 milione 540 mila euro, riguarda l’abitato lungo le trasversali di via Immacolata di Lourdes, fino al confine con Bagnolo, nel Comune di San Pietro di Feletto. L’opera è stata suddivisa in due stralci secondo la disponibilità finanziaria del Piano degli interventi, per minimizzare i disagi e garantire la continuità della fornitura idrica ai residenti. Il primo stralcio, completato lo scorso anno dalla Volpato Costruzioni, ha interessato le vie Monte Peralba, Monte Marmolada, Monte Pelmo, Monte Civetta e Monte Cristallo, per arrivare all’area della futura lottizzazione.

In particolare, sono stati realizzati circa 1.265 metri di condotta di distribuzione dell’acquedotto, rinnovati 54 allacci e posati nuovi idranti. La fognatura mista è stata separata da quella nera grazie un nuovo sistema di collettamento per gli scarichi domestici. L’intervento, inoltre, ha previsto la realizzazione di 52 nuovi allacci alla fognatura. Le nuove condotte sono state collegate alla rete di fognatura nera di via Lourdes ed il refluo convogliato verso l’impianto di depurazione di Ca’ di Villa, nella frazione di Campolongo. Il secondo stralcio, invece, attualmente in corso, è stato affidato alle imprese Tonello, Smt di Segat e Cogefor, e interessa due aree: la prima comprende una porzione di via Monte Cristallo di collegamento con via Costa Alta, mentre la seconda via Monti Tofane, via Monte Civetta e via Monte Marmolada.

I lavori prevedono la realizzazione di nuova condotta di distribuzione dell’acquedotto di 1.453 metri, il rinnovo di 59 allacci e la posa di nuovi idranti. Per quanto riguarda la fognatura, inoltre, verranno posati 23 pozzetti di ispezione e realizzati 42 allacci alla fognatura nera. Al termine dei lavori, tutte le strade interessate saranno riasfaltate. I lavori porteranno benefici in termini ambientali, grazie ad un trattamento delle acque reflue più performante, e di servizio erogato al cittadino, in virtù di una rete completamente rinnovata, meno soggetta a rotture.

«In termini di valore assoluto, di numero di allacciamenti e di estensione chilometrica, questo è uno degli investimenti più importanti di Piave Servizi degli ultimi anni, e dimostra tutta la capacità operativa della nostra società, che vuole essere un esempio di eccellenza per quanto riguarda la messa a terra, in opere tangibili, delle tariffe pagate in bolletta dai cittadini» ha sottolineato il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet, a margine del sopralluogo in cantiere insieme al sindaco di Conegliano, Fabio Chies, e all’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Toppan.

«Ringrazio Piave Servizi per l’importante lavoro di adeguamento della rete fognaria e dell’acquedotto, lavori per 1 milione 540 mila euro che prevedono anche il ripristino del manto stradale e consentono di completare un’area importante della città – ha detto il sindaco Chies - È la dimostrazione tangibile dell’efficienza della nostra società partecipata, la migliore a livello nazionale e per questo ringraziamo il presidente Bonet, il Consiglio d’Amministrazione e tutti i collaboratori di Piave Servizi».