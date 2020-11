25 novembre, le caserme di Vittorio Veneto e Conegliano illuminate di arancione

Il 25 novembre 2020, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, il Soroptimist Club di Conegliano-Vittorio Veneto ed il CAV Centro Anti Violenza di Vittorio Veneto sosterranno la campagna “Orange the World” promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere, sotto qualsiasi forma essa si manifesti: fisica, psicologica, economica.

Dall’imbrunire sino alle ore 21.30, le caserme dei Carabinieri di Vittorio Veneto e Conegliano verranno illuminate in arancione, colore scelto come simbolo di un futuro di maggiore consapevolezza, per ricordare che al loro interno vi è un luogo sicuro al quale rivolgersi: le “stanze tutte per sé” ovvero aule protette ed accoglienti, frutto della collaborazione tra Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Soroptimist Club International d’Italia, nelle quali tante donne trovano il coraggio per denunciare abusi e maltrattamenti ed intraprendere il percorso che porta all’allontanamento da situazioni che mettono a rischio la loro vita e quella dei loro figli.

«Luoghi all’interno delle Caserme dell’Arma della Marca trevigiana -precisa il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro- che anche nel periodo del lockdown hanno continuato ad accogliere ed offrire protezione». In particolare, nell’aula protetta allestita presso la caserma dei Carabinieri di Vittorio Veneto, vi saranno l’intervento dell’attrice Katiuscia Bonato, che renderà omaggio alle donne vittime di violenza attraverso la lettura di alcuni brani di autori vari, e della Dott.ssa Lucia Casagrande, presidente del Soroptimist Club Conegliano – Vittorio Veneto, accompagnata dalla prof.ssa Antonella Caldart, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Vittorio Veneto.

L’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 21.00 sui profili del Comune di Vittorio Veneto:

YouTube (www.youtube.com/comunevittorioveneto);

Facebook (www.facebook.com/comunevittorioveneto).