Conegliano, Volksbank sostiene la Comunità giovanile di Parè

Nel 1983 l’attività si è stabilizzata con la fondazione della Associazione Comunità Giovanile. Ora, oltre 40 anni dopo, è specializzata e affermata come comunità terapeutica residenziale, che nel 2003 ha operato la scelta radicale di lavorare esclusivamente con minori e adolescenti tossicodipendenti e con le loro famiglie. Ad oggi è l’unica comunità residenziale autorizzata in Regione del Veneto ad accogliere minori inviati dai Servizi per le Dipendenze e che assiste ragazze e ragazzi che presentano disturbi collegati alla dipendenza da sostanze, alcol e, in maniera sempre più crescente, da tecnologie digitali e gioco d’azzardo online.

«Come Volksbank siamo profondamente radicati nel territorio ed è per noi di grande importanza poter dare un contributo tangibile, sostenendo con 6.000 euro questa importante Associazione che rappresenta un punto di riferimento per i giovani, le famiglie e la comunità. Oltre ad accogliere tanti ragazzi in difficoltà, COMGIOVA promuove e gestisce anche progetti e attività di prevenzione e promozione della salute», afferma Vittorio Pucella, Direttore dell’area Treviso-Pordenone.

«Essere «Qui con te», significa dare un segno di speranza ed essere a fianco di associazioni e aziende locali. Siamo contenti di poter sostenere la preziosa opera della Comunità Giovanile che dal 2018 ha inoltre avviato un importante progetto di agricoltura sociale per la produzione e vendita di ortaggi biologici, attività che coinvolge in prima persona i ragazzi ospiti insieme agli educatori, volontari e altri soggetti del territorio» aggiunge il titolare della filiale capofila di Conegliano, Leonardo De Conti. Il Presidente Alessandro Becagli ringrazia: «I fondi donati verranno destinati a tutte le attività educative finalizzate al benessere psicofisico e sociale dei giovani ospiti della Comunità, e, nello specifico, alle azioni di inclusione sociale, scolastica e di formazione lavorativa».