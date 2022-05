Ritorna il volontariato d’estate a La Nostra Famiglia

L?Associazione La Nostra Famiglia ripropone l?esperienza del volontariato estivo per i giovani. Dopo uno stop forzato per la pandemia ora ci sono le condizioni per poter riprendere questa importante opportunità e che negli anni ha riscosso parecchio interesse.

Come sostiene Francesca Villanova, responsabile del volontariato presso la sede di Conegliano: «Siamo felici di poter riprendere questa esperienza, tanti giovani ci hanno chiesto informazioni per poter spendere un pò di tempo accanto ai bambini e ragazzi che frequentano La Nostra Famiglia. Notiamo anche il desiderio di misurarsi in una attività di servizio, tale da far crescere e maturare una ricerca sincera di un percorso di vita che possa diventare ricca di esperienze belle».

I volontari riescono, attraverso questa attività, ad esprimere i valori in cui credono e che danno senso alla loro esistenza! Nel periodo di 15 giorni che trascorrono nel presidio, i volontari sperimentano la collaborazione, la condivisione, l'aiuto reciproco ma soprattutto il "prendersi cura" e in questo si scoprono capaci di gesti autentici di solidarietà e gratuità! Valori che abitano i loro cuori, che li rendono capaci di sperimentarsi singolarmente e in gruppo.

L?organizzazione dell?estate prevede la possibilità di scegliere tra 3 turni di 15 giorni cadauno. Il volontariato a La Nostra Famiglia diventa una palestra di vita che arricchisce sia i bambini che i giovani che prestano il loro tempo, come un tesoro comune che si genera e moltiplica nella vita! Ulteriori informazioni www.lanostrafamiglia.it