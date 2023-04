WhatsApp Conegliano: «Oltre mille iscritti in meno di due mesi»

Grande successo per il canale WhatsApp del Comune di Conegliano. Il servizio, attivo da meno di due mesi, ha già più di mille iscritti e, per come sta venendo utilizzato, sembra molto apprezzato dagli utenti. Per iscriversi basta:

- avere l'app WhatsApp sul proprio smartphone e salvare il seguente numero 320 4321474

- inviare tramite WhatsApp al numero 320 4321474 un messaggio con scritto "ISCRIVIMI NOME E COGNOME".

Spiega l'assessore Gianbruno Panizzutti: «Questo nuovo canale di comunicazione con i cittadini è partito con il piede giusto, in poche settimane sono più di mille i cittadini che si sono iscritti e sono certo che molti altri ne arriveranno nei prossimi mesi. Stiamo inviando circa due messaggi a settimana cercando di non essere troppo invasivi e selezionando temi relativi a emergenze e pubblica utilità. L'utilizzo sistematico dello smartphone da parte della stragrande maggioranza dei cittadini rende questo strumento straordinario per l'immediatezza e l'efficacia con le quali si riescono a far arrivare le informazioni ai cittadini».