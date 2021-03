Confapi Treviso dona cinque pellet di generi alimentari per le famiglie fragili

Confapi e Coldiretti insieme per la solidarietà alimentare: le Associazioni delle PMI di Venezia e Treviso hanno consegnato cinque pellet di generi alimentari a favore di famiglie fragili, aderendo all’iniziativa “Campagna Amica” di Coldiretti. Confapi, nella figura del Consigliere Luciano Furlanetto, coordinatore dell’iniziativa locale, ha coinvolto alcune aziende associate del comparto alimentare e della logistica e trasporti per inviare bancali di generi alimentari.

L’iniziativa è nata a seguito del sostegno di Confapi nazionale alla richiesta di solidarietà del Presidente di Coldiretti nazionale Ettore Prandini, al fine di sostenere le famiglie fragili colpite dalla crisi socioeconomica causata dalla pandemia da Covid-19. Forno Miotti Srl, azienda specializzata nella produzione di crostate e la Crich Nuova Industria Spa di Zenson di Piave, secondo gruppo italiano per capacità produttiva nel settore dolciario con 150 anni di attività, hanno messo a disposizione cinque pallet di alimenti di produzione propria.

Le aziende Gotaway Srl e Autotrasporti Biasini Srl, quindi, si sono occupati del recupero e della consegna della merce presso il deposito nazionale di Coldiretti a Pomezia (RM), coordinati da Riccardo Florian, componente di Consiglio di Confapi Venezia con delega alla logistica e ai trasporti, in collaborazione con il giovane imprenditore Fabio Biasini. Furlanetto si dice soddisfatto della risposta ricevuta dal territorio: “Le nostre pmi non hanno esitato a manifestare l’adesione a questa opportunità a favore di chi è meno fortunato e la cosa ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Ciò dimostra, ancora una volta, quanto i nostri imprenditori sappiano affiancare al giusto profitto, l’attaccamento al territorio e ai nobili valori che tengono insieme le comunità".

Della collaborazione se ne era parlato lo scorso 16 marzo in un proficuo confronto tra le Associazioni, rappresentate dal Presidente Marco Zecchinel e dal Direttore Nicola Zanon per Confapi, dal Presidente Andrea Colla e dal Direttore Giovanni Pasquali per Coldiretti Venezia. L’iniziativa rientra all’interno del contesto in cui Confapi opera, volto a coniugare lo sviluppo imprenditoriale ed economico con il sostegno al territorio e alle comunità, a maggior ragione in questo periodo fortemente condizionato dalla crisi che colpisce il tessuto sociale.