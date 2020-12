Confartigianato, Sartor nominato nel Comitato nazionale di presidenza

Nella mattinata di giovedì 3 dicembre sono stati rinnovati i vertici di Confartigianato Imprese. Alla presidenza è stato eletto per acclamazione Marco Granelli, già Vicepresidente vicario. Neo Segretario generale Vincenzo Mamoli, attuale Segretario di Confartigianato Lombardia.

L'assemblea ha provveduto ad eleggere i 20 componenti della Giunta esecutiva, che vede anche il presidente provinciale, Vendemiano Sartor, individuato dal presidente Granelli come componente del Comitato nazionale di presidenza. Sarà chiamato ad affiancare il neoeletto presidente nazionale Marco Granelli, insieme ad altri cinque dirigenti associativi provenienti da altre regioni, per il quadriennio fino al 2024. Sartor, imprenditore opitergino operante nel settore autotrasporti, è stato eletto all’unanimità il 18 gennaio 2017 alla presidenza di Confartigianato imprese Marca Trevigiana dai sei presidenti delle associazioni mandamentali (AsoloMontebelluna, Castelfranco Veneto, Conegliano, Oderzo-Motta, Treviso, Vittorio Veneto). Il suo impegno all’interno del sistema associativo l’ha portato a ricoprire ruoli apicali tra cui quelli di presidente di Confartigianato Imprese Veneto (2001-2008), della società Finart spa (1999-2006) e della Cooperativa di Garanzia di Treviso (1989-1995). Per un decennio (1989-1999) è stato un componente del consiglio di amministrazione del Consorzio Regionale delle Cooperative Artigiane. Ha maturato un’importante esperienza anche sul fronte della politica in qualità di assessore e sindaco del comune di San Polo di Piave e nel biennio 2008-2010 nel ruolo di assessore regionale alle attività produttive.