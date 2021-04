Casa Marani, adottati tre conigli dalle Mura di Treviso

Tre nuovi amici pelosi faranno compagnia agli anziani ospiti di Casa Marani a Villorba. Il consiglio di amministrazione e la direzione della struttura per anziani hanno infatti deciso di aderire alla campagna di adozione lanciata dal Comune di Treviso per i conigli della Penisola del Paradiso, sovrappopolata. Ecco allora Roger, Bunny e Jessica, tre nuovi coniglietti che saranno una vera e propria “terapia d’amore” per nonni e nonne che hanno accolto con grande gioia e felicità l’iniziativa. Tutti gli animali sono stati vaccinati e sterilizzati e saranno ospitati in un’apposita zona nel giardino protetto di Casa Marani a Villorba.

«Siamo felici di poter donare questi tre conigli ai nostri ospiti - spiega la presidente di Casa Marani, Daniela Zambon - Sappiamo bene quanto iniziative come questa siamo un toccasana per il benessere degli anziani. Ringraziamo per la preziosa collaborazione il dottor Ernesto Pascotto veterinario dell’Ulss2 della Marca Trevigiana e Alessandro Pasqualetto delle guardie per l’ambiente di Treviso. Oltre ovviamente al Comune di Treviso che ha messo in piedi questa iniziativa».