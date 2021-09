Plesso unico di Biadene: consegnato il cantiere alla ditta che eseguirà i lavori

In linea con il cronoprogramma, è stato consegnato giovedì 23 settembre il cantiere per la realizzazione del nuovo plesso unico della primaria di Biadene e Pederiva in centro a Biadene di Montebelluna. Presenti i tecnici comunali incaricati di seguire i lavori e di firmare il contratto, il vicesindaco reggente, gli assessori di comparto ed il consigliere regionale Marzio Favero già sindaco di Montebelluna che ha voluto fortemente l’intervento. Presenti anche la direzione lavori e il titolare della ditta Finocchiaro Costruzioni srl di Tremestieri Etneo (CT) indicata come mandataria.

Non è stata fatta la tradizionale cerimonia di apertura del cantiere. Dopo la fine delle elezioni si terrà la cerimonia della posa della prima pietra. La ditta avrà 365 giorni di tempo per eseguire i lavori, diretti dallo Studio D+R, rappresentato dall’ingegner Franco Dall’Antonia e dall’ingegner Andrea Saran appartenente al R.T.P. che assieme allo Studio Mario Cucinella Architets si era aggiudicata la progettazione del plesso scolastico. Le prime fasi riguarderanno la predisposizione del cantiere, l’abbattimento dello spogliatoio di fianco al campo di calcio, le analisi del terreno e le escavazioni. Seguirà il via alle opere edilizie.

Il progetto per un nuovo plesso scolastico origina dalla necessità di destinare ad un unico edificio l’istruzione statale di primo grado attualmente ospitata presso le scuole ”A. Manzoni” di Pederiva e “F.Baracca” di Biadene. Quello in corso è, infatti, un’importante operazione di edilizia scolastica che l’attuale amministrazione comunale di Montebelluna ha voluto intraprendere per rispondere ad un’esigenza improrogabile, quella di realizzare una scuola che fosse a norma sismica e rispondente alle esigenze della sicurezza, ma che contemporaneamente si offrisse come spazio qualificato rispondere alle esigenze didattiche e motorie dei due plessi che, attualmente, sono sprovvisti entrambi in una vera e propria palestra dedicata.