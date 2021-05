Consegnati a Cessalto gli attestati per il corso badanti del Punto Domina "Il Melograno"

Si è svolta sabato, nel pieno rispetto delle normative Covid in vigore, la consegna degli attestati di "Colf polifunzionali ed assistenti familiari" alle partecipanti che hanno frequentato il relativo corso presso il Punto Domina "Il Melograno" di Cessalto. Domina (Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico) è firmataria del Contratto Collettivo di Categoria e si occupa di accompagnare le famiglie che assumono colf, badanti e babysitter in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro domestico.

Oltre allo svolgimento delle pratiche di assunzione, gestione delle paghe, adempimento degli obblighi previdenziali ed eventuale supporto legale alle famiglie tramite le associazioni ad essa affiliate, come lo è Il Melograno, viene offerta alle collaboratrici familiari la possibilità di fruire gratuitamente di un corso di formazione professionale tenuto da un team di docenti qualificati diretti dalla Dottoressa Eleonora Badio.

Gli attestati sono stati consegnati da Daniele Furlan, Presidente de Il Melograno ODV e coordinatore dell'omonimo comitato, Cristiano Viotto referente di Senior Veneto per il Veneto Orientale e Loredana Dridani Operatrice Sanitaria e volontaria." Sono aperte le iscrizioni al corso 2021 che si terrà presumibilmente in modalità online nei prossimi mesi di settembre e ottobre - dichiara Furlan - un'opportunità da cogliere sia per le lavoratrici che potranno veder referenziate le competenze acquisite che per le famiglie che potranno avvalersi di personale formato a livello basilare nell'assistenza a persone disabili o anziani non autosufficienti". "Finalmente la possibilità di veder qualificato un lavoro che perlomeno sinora è sempre stato tipicamente femminile - aggiunge Loredana Dridani - e che in ottica post Covid sarà sempre più richiesto".