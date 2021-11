Conegliano, il sindaco Chies svela la nuova Giunta alla Zoppas Arena

Giovedì 4 novembre la nuova Giunta comunale di Conegliano è stata finalmente annunciata. Il primo consiglio comunale del sindaco Fabio Chies, vincitore del ballottaggio contro Piero Garbellotto, si è tenuto alla Zoppas Arena per accogliere più partecipanti possibile al giuramento del primo cittadino. «Il consiglio comunale deve tornare ad avere la centralità che merita. Buon lavoro a tutti i consiglieri, siate fieri di rappresentare la nostra meravigliosa città» il saluto di Chies durante la serata.

Il patto elettorale con il Partito Democratico è stato rispettato grazie alla nomina al primo turno di Isabella Gianelloni, presidente del Consiglio comunale. Nessun assessore del Pd però siederà in consiglio. La maggioranza sarà composta da consiglieri di Forza Italia e liste civiche collegate ("Forza Conegliano" e "Avanti tutta Chies sindaco") Chies ha voluto come vicesindaco il suo fidato braccio destro Claudio Toppan di "Forza Conegliano" mentre gli assessori sono: Primo Longo (assessore allo Sport), Chiara Piccoli (assessore alle Cultura e all'associazionismo) e Yuri Dario (assessore al Commercio, al personale e alla gestione dei cimiteri). Il sindaco Chies ha tenuto per sé le cariche di assessore alla Sicurezza (tema caldissimo a Conegliano), Protezione civile, Bilancio e Progetti strategici ed infrastrutturali. Escluso dalla lista degli assessori Enzo Perin, storico direttore di Casa Fenzi. Gaia Maschio sarà assessore ai Servizi sociali dopo aver perso la sfida con Toppan per la carica di vicesindaco. In totale sono 8 i nuovi consiglieri subentrati ai dimissionari. Escluso il centrosinistra.