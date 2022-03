Dal Consiglio comunale dei ragazzi un messaggio di pace verso l'Ucraina

Ritornano le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vedelago. La prima, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, si è svolta lunedì scorso,14 marzo, e la seconda lunedì 28 marzo 2022. Sii è discusso molto sui temi attuali dalla guerra in Ucraina e alla necessità di momenti di socializzazione. “Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vedelago è una fucina di idee – commenta soddisfatta il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta – i giovani hanno avanzato proposte interessanti alle quali seguirà una nostra riflessione oltre che il nostro appoggio.”

Il CCRR di Vedelago è stato a rinnovato lo scorso settembre e conta ad oggi 41 consiglieri nati tra il 2007 e il 2008, giovani vedelaghesi che si sono candidati per rappresentare democraticamente i loro coetanei guidati dal sindaco junior Benedetta Andreazza e dal vicesindaco junior Rebecca Gastaldin entrambe in carica dal 2019. Continua il sindaco Andretta: “Le proposte emerse dall’ultima seduta toccano temi vicini alla quotidianità e alle notizie che con apprensione tutti noi seguiamo ogni giorno, su tutte la guerra in Ucraina. I ragazzi stanno infatti lavorando ad un documento da presentare agli adulti come loro messaggio per dire NO alla guerra! A questo progetto sarà poi legato un videomessaggio di solidarietà da inviare ai ragazzi, loro coetanei, ucraini che si trovano ora a soffrire le atrocità della guerra nel loro paese.”

Una nuova proposta riguarda poi il ballo di fine anno, prima edizione in assoluto e dedicato alle terze medie delle scuole vedelaghesi. Un evento che si svolgerà sabato 4 giugno all’aperto, nel giardino della scuola, per salutare l’esperienza delle scuole medie prima di poter iniziare il nuovo percorso alle superiori con la leggerezza e l’emozione che una serata così saprà donare ai ragazzi che molto hanno sofferto l’isolamento negli ultimi due anni.

Infine, il week end del 11 e 12 giugno si svolgerà la quarta edizione della Fiera delle belle notizie, un appuntamento importante per la comunità di Vedelago dove i ragazzi potranno portare e mostrare le belle notizie, che per fortuna ci sono, nei quotidiani: storie di generosità, episodi di bontà e sogni realizzati. “Ai nostri giovani colleghi del CCRR ancora una volta buon lavoro – conclude il sindaco Andretta – e ancora grazie al prof. Lorenzo Zanon e a tutto l’Istituto Comprensivo di Vedelago per l’appoggio.”