La Consulta Giovani di Silea diventa "mentor" per gli Esami di Stato

“Oltre la Dad” è il progetto di sostegno allo studio rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno delle scuole medie, nato a Silea dalla collaborazione tra la Consulta Giovani, l’Istituto Comprensivo, il Progetto Giovani e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Silea. L’obiettivo dell’iniziativa è di dare una risposta pratica alle sfide lanciate dalla didattica a distanza imposta dalla pandemia. Il progetto prevede la creazione della figura del mentor, un giovane volontario della Consulta che, dopo un momento formativo gestito dagli educatori del Progetto Giovani, seguirà e consiglierà uno studente di terza media dell’Istituto Comprensivo di Silea nella preparazione dell'Esame di Stato. L'accompagnamento durerà per tutto il mese di maggio, con un incontro a settimana di due ore circa. Compatibilmente con le disponibilità, ad ogni studente che ne farà richiesta, verrà dedicato un giovane della Consulta.

Il mentor avrà la funzione di favorire la crescita e l’indipendenza dello studente offrendogli consigli, stimoli per facilitare il problem solving e aiuti per colmare eventuali lacune scolastiche; ma soprattutto sarà di ascolto e di ispirazione, fornendo un esempio positivo di aiuto da parte di un quasi coetaneo, per incoraggiare l’identificazione con la comunità e il divenirne un membro attivo. Alla fine del percorso verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Il gruppo promotore, che valuterà le candidature a mentor, è costituito da tre membri designati da Consulta Giovani, Progetto Giovani ed Istituto comprensivo. Le candidature per diventare mentor sono aperte e si chiuderanno il 25 aprile 2021. Per candidarsi è necessario compilare il modulo a questo link.