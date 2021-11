Contagi in aumento nella Marca, Zaia: «Siamo lontani dalla zona gialla, ma non abbassate la guardia»

Continuano ad aumentare i contagi da Covid in tutto il Veneto, soprattutto nella Marca che con 212 positivi nelle ultime 24 ore risulta seconda solo a Padova con 250. In totale, in regione i casi registrati oggi sono 1.029 a fronte di 16.701 tamponi molecolari e 61.357 tamponi antigenici. Nella Marca, poi, i casi attualmente positivi sono 1.874, mentre i deceduti hanno raggiunto quota 1.854. Inoltre, attualmente si registrano, tra i pazienti Covid non critici, 14 ricoveri a Treviso, 12 a Vittorio Veneto (+2 in Terapia Intensiva), 7 a Montebelluna ed 1 a Oderzo.

«Sono dati di incremento sia rispetto all’Rt che alle occupazioni ospedaliere. È ancora una situazione sotto controllo – commenta il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia – ma non c’è assolutamente da dormire sonni tranquilli, dato che siamo già oltre 1.000 casi al giorno. Questo è indicativo del fatto che il virus circola e che siamo ancora, come ho sempre detto, in pandemia. Se oggi possiamo godere di quelle libertà che altrimenti non avremmo avuto – prosegue Zaia – lo dobbiamo prima di tutto all’alta adesione alle vaccinazioni in Veneto. Rivolgo quindi un invito a chi non l’ha ancora fatto a valutare positivamente l’accesso alla vaccinazione, nella logica della libertà. Siamo già anche partiti con l’erogazione delle terze dosi che, ci dicono gli esperti, garantiscono un forte aumento delle difese immunitarie. Chi ha già aderito alla prima e alla seconda, trascorsi i sei mesi, non esiti a prenotare. In Veneto ci sono 47 hub vaccinali operativi e abbiamo scorte di vaccino sufficienti per tutti. È una battaglia che vinceremo, ma possiamo farlo solo se siamo uniti e ci comportiamo come comunità».

«Al momento – specifica Zaia – i parametri del Veneto indicano che siamo ancora molto lontani dalla zona gialla, ma il trend in aumento dei casi deve essere affrontato con la massima serietà: è importante vaccinarsi ed è indispensabile anche rispettare alcune regole basilari nella vita quotidiana, come indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in quelli aperti dove si verifichino assembramenti. In caso contrario il passaggio in giallo è un’ipotesi concreta».