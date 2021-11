Covid, quasi 500 nuovi contagi e tre decessi nella Marca

Boom di contagi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: il bollettino di Azienda Zero per la giornata di giovedì 25 novembre indica 487 nuovi positivi e tre decessi, rispetto a mercoledì. Salgono così a 3853 le persone attualmente positive nella Marca. Molti dei positivi sono legati al mondo delle scuole e dello sport, in gran parte giovani paucisintomatici.

I tre nuovi decessi registrati oggi sono avvenuti, invece, tra martedì 23 e mercoledì 24 novembre tutti in ospedale a Vittorio Veneto - riferisce l'Ulss 2 - A perdere la vita una 98enne non vaccinata, un uomo di 76 anni vaccinato ad aprile e un paziente di 88 anni non vaccinato. Tutti con altre patologie pregresse. Sul fronte dei ricoveri aumentano i posti letto occupati in area non critica e terapia intensiva. Negli ospedali del Veneto risultano infatti ricoverate 449 persone (+18 rispetto a ieri) in area non critica, 400 delle quali ancora positive, e 85 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva, con 11 negativizzati. In chiusura un aggiornamento sui vaccini: 19.192 dosi "booster" inoculate nelle ultime 24 ore per un totale di 362.763 terze dosi somministrate a livello regionale.