Ecocentri Contarina, rivisto il numero di accessi compresi in tariffa

L'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Priula ha rivisto le tariffe degli EcoCentri per gli anni 2023 e 2024, aumentando il numero di accessi già compresi in tariffa. Questa decisione è stata presa per rispondere alle esigenze di alcuni gruppi di utenti che non hanno avuto modo di essere correttamente informati e di adattarsi alle nuove disposizioni in vigore. Il tema è stato inserito come ordine del giorno dell’Assemblea di lunedì 15 luglio, per un confronto generale tra i sindaci che, in questi giorni, avevano ricevuto diverse segnalazioni di persone in difficoltà. Dall’analisi dei dati, emerge che nel 2023 1.704 utenze domestiche hanno superato la soglia dei 35 accessi annui. Di questi 1.055 hanno effettuato da 1 a 10 ingressi aggiuntivi, 476 casi presentano uno sforamento dagli 11 fino ai 30 accessi, mentre i restanti hanno superato la soglia di oltre 30 accessi annui, arrivando anche a casi eccezionali con oltre 400 accessi.

«Ci sono sicuramente cittadini che hanno superato la soglia per mancata informazione, penso perlopiù ad anziani che si recano all’EcoCentro anche solo per un sacchetto. Ma non dimentichiamo che tra i grandi utilizzatori di queste strutture ci sono anche alcuni ‘furbetti’ che nascondono un dubbio accesso sistematico dietro a conferimenti di utenze domestiche» spiega il vicepresidente del Consiglio di Bacino Priula, Franco Bonesso «La nuova disposizione nel regolamento nasceva proprio per arginare questa tendenza che ha poi ricadute sulle tariffe di tutti e sulla fruibilità delle strutture. Con la decisione odierna, i sindaci hanno voluto dare un segnale di vicinanza ai cittadini, non facendo pagare il superamento delle soglie per il 2023 e aumentandole a 75 accessi per il 2024 sia per le utenze domestiche che per le non domestiche; un aumento importante degli accessi compresi in tariffa, che per le non domestiche arriva a oltre 7 volte rispetto a quanto precedentemente previsto».

Conclude il vicepresidente Bonesso «L’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Priula rimane impegnata nel trovare soluzioni che bilancino l'equità sociale con la sostenibilità economica e ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. La revisione delle tariffe 2023 e 2024 per gli accessi agli EcoCentri è un passo importante per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione e le attività produttive, dando loro modo di comprendere le nuove regole, pur garantendo al contempo un controllo sugli abusi del sistema».

Modifica delle Soglie per l'Anno 2023

Nel corso dell'Assemblea, è stato deciso di non considerare per il 2023 il numero degli accessi all’EcoCentro ai fini del calcolo della tariffa sia per le utenze domestiche che per le non domestiche.

Modifica delle Soglie per l'Anno 2024

Le nuove soglie deliberate sono:

Utenze domestiche: aumento da 35 a 75 accessi annui.

Utenze non domestiche: aumento da 10 a 75 accessi annui.

Le modifiche proposte intendono ridurre il carico tariffario per le famiglie e per le attività produttive che superano i limiti di accesso precedentemente previsti. Contarina ha già ricevuto l’incarico di rivedere, secondo le nuove regole, gli importi 2023 già fatturati alle utenze interessate.

Non sarà necessaria alcuna richiesta da parte dell’utente: Contarina invierà un’apposita comunicazione con la quale saranno fornite indicazioni sulla modalità di rimborso, nel caso di fattura già pagata, o sulle modalità di pagamento, qualora la fattura contenente il conguaglio per l’anno 2023 non fosse ancora stata saldata.

Le revisioni tariffarie escluderanno le utenze che non sono in regola con i pagamenti delle precedenti fatture o che svolgono attività non conformi nel conferimento dei rifiuti.