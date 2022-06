Contarina, Sergio Baldin confermato presidente

Con l’ampia maggioranza dei presenti e 1 solo astenuto, alla guida di Contarina per il prossimo triennio l'Assemblea dei Comuni Soci del Consiglio di Bacino Priula, ha deliberato la conferma sia del Presidente Sergio Baldin, sia degli attuali consiglieri. Le candidature sono frutto della proposta istituzionale del Presidente del Priula Giuliano Pavanetto, che ha ritenuto in questo momento storico di confermare la precedente composizione del proprio braccio operativo. Nel dettaglio i consiglieri sono: Lisa Labrozzi (che inizia così il suo terzo incarico nel Cda), Luciano Mondin, Roberta Tedeschi e Franco Zanata (che ha ricoperto la carica di Presidente di Contarina per 2 mandati, dal 2013 al 2019). Garantita dunque la presenza femminile, in piena attuazione del dpr 251/2012. Questa decisione è stata successivamente ratificata da parte dell’Assemblea generale di Contarina con la conferma dell’incarico affidato a Sergio Baldin e ai membri del Consiglio di amministrazione anche da parte di quest’organo.

Il commento

«Sono onorato per il rinnovo della fiducia accordatami dalle assemblee del Bacino Priula e di Contarina, una scelta che conferma il lavoro svolto finora - conclude Baldin - Contarina è un'azienda sana, capace di innovare e di investire, che ha dimostrato di essere un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale, nonostante le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria e all’attuale congiuntura socio-economica che non consentono di abbassare la guardia. Ringrazio tutti i dipendenti, collaboratori e dirigenti che hanno lavorato e continuano a lavorare con il massimo impegno: sono certo che assieme potremo continuare a svolgere un lavoro sempre più efficiente e attento alle esigenze dei nostri utenti. In particolare, i prossimi anni ci vedranno impegnati nei progetti del Pnrr per realizzare nuove strutture impiantistiche volte a valorizzare sempre di più i rifiuti raccolti e per implementare nuovi servizi rivolti al territorio».