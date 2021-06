Contarina, sciopero dei lavoratori: raccolta rifiuti non garantita

Mercoledì 30 giugno 2021 le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale per tutta la giornata contro l’applicazione del “Codice degli appalti” fissata per il 31 dicembre 2021.

Alla mobilitazione aderirà anche il personale di Contarina. Per questo motivo, l’apertura degli sportelli e il servizio di raccolta dei rifiuti potrebbero non essere garantiti o subire delle interruzioni durante tutta la giornata di mercoledì. Il contenitore dei rifiuti dovrà comunque essere ritirato entro la giornata, anche se non svuotato, e potrà essere esposto nel successivo turno di raccolta regolamentare, come indicato nell’EcoCalendario.