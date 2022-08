Il sindaco incontra il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Venerdì mattina il sindaco di Treviso ha ricevuto nella sede municipale di Ca’ Sugana il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il Comandante del 51° Stormo di Istrana Nadir Ruzzon, il viceprefetto di Treviso Antonello Roccoberton e il Presidente del Consiglio Comunale, è stato ricordato lo stretto legame fra l’Aeronautica Militare e il territorio, corroborato dalla stima e dall’affetto della comunità, dimostrati anche in occasione delle celebrazioni per il trentesimo anniversario dell’entrata in servizio del velivolo AMX. Proprio in virtù dell’ormai storico rapporto, anche il Capoluogo della Marca sarà protagonista delle celebrazioni per il 100° anno della costituzione dell’Aeronautica Militare.