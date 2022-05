Villorba, sale a 50 euro settimanali il contributo per l'iscrizione ai centri estivi

Il Comune di Villorba continua ad essere al fianco dei cittadini con varie forme di sostegno. «Nell'area socio educativa - spiega il sindaco Francesco Soligo - abbiamo già impegnato risorse per quasi 300mila euro destinate a sostenere le famiglie nelle diverse fasce d’età. Cito ad esempio i contributi assistenziali di varia natura come quelli per la integrazione di rette nelle case di riposo, o il sostegno a progetti per la famiglia come l’educazione domiciliare, il Polaris, "Emozioni in gioco", "Dialoghiamo", senza dimenticare il finanziamento al Piano di offerta formativa dell'istituto comprensivo e i contributi per la frequenza dei nidi e le scuole d’infanzia. Inoltre nell’ultima Giunta abbiamo deciso di portare a 50 euro settimanali il contributo per la iscrizione ai centri estivi accreditati dei minori da 3 a 14 anni residenti nel Comune e le cui famiglie abbiano un Isee di 29mila euro. Un intervento mirato, concreto, in linea con quanto storicamente operato dall'amministrazione».

Questi interventi si vanno naturalmente ad aggiungere al sostegno alle associazioni sportive e culturali.che nel 2021 hanno ricevuto complessivamente 46mila euro di contributi ordinari oltre a quelli straordinari dettati dal Covid. Anche le attività produttive stanno ricevendo un sostegno concreto grazie alla decisione dell'amministrazione comunale di non far pagare il plateatico e di introdurre diverse agevolazioni per le occupazioni delle aree mercatali e posteggi isolati sino al 31 dicembre di quest’anno.