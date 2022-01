Coop Alleanza 3.0 non gestirà più i supermercati di Cornuda e Conegliano

Coop Alleanza 3.0 si è vista costretta a risolvere il contratto di franchising per gravi inadempienze contrattuali della società Armonie SpA, per tutelare sé stessa, il proprio patrimonio e quindi i propri soci.

Per questo motivo, i punti vendita di: Cornuda, Conegliano, Concordia Sagittaria (VE), Selvazzano (PD), Cadoneghe (PD), Porto Viro (RO) e Stanghella (PD) non avranno più l’insegna Affiliato Coop Alleanza 3.0. Tutti i servizi erogati dalla cooperativa ai suoi soci saranno presenti solo nei negozi a gestione diretta più vicini e riconoscibili dalle insegne “Coop” e “Ipercoop” nei quali i vantaggi e gli altri servizi come il prestito sociale sono come sempre disponibili. «Armonie SpA ha disatteso gli impegni assunti, non avendo pagato se non in minima parte e sempre con estremo ritardo quanto ci era dovuto per la fornitura delle merci e per altri servizi, non rispondendo ai ripetuti solleciti da noi effettuati - commenta Coop Alleanza 3.0 in una nota ufficiale - A questo punto, l’unica soluzione perseguibile per la cooperativa è stata la risoluzione del contratto di franchising, per tutelare sé stessa e gli oltre 2 milioni di soci. I negozi, quindi, non potranno più operare con l’insegna Affiliato Coop Alleanza 3.0».