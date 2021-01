Cooperativa Comunica cerca operatori per i centri estivi 2021

Opportunità di impiego per i giovani residenti in provincia di Treviso. La cooperativa ha aperto le selezioni di animatori, animatrici e responsabili. Candidature online

Sono aperte le candidature per la selezione di animatrici, animatori e responsabili per il coordinamento dei centri estivi 2021 a Treviso e provincia. I candidati devono essere maggiorenni (non ci sono limiti di età), diplomati o laureati (entro giugno 2021), preferibilmente con esperienza pregressa in attività educative e ricreative con bambini e ragazzi. Servono creatività, capacità di comunicazione e di problem solving e tanta voglia di mettersi in gioco.

Gli interessati possono iscriversi sul sito della cooperativa alla sezione "Collabora con noi" e allegare il curriculum al seguente link. Info-line 0422 432745 e info@cooperativacomunica.org. La prima fase di selezione online è prevista nei mesi di febbraio e marzo. Se il CV risulterà idoneo lo staff di Comunica contatterà l'interessato per fissare il colloquio. #cooperativacomunica #centriestivi