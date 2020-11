Cooperativa Servizi Scuole Materne: insediato il nuovo Cda, il presidente è Dotto

La Cooperativa Servizi Scuole Materne S.C.A.R.L. nasce il 26 aprile 1990 da una intuizione dell’allora Presidente F.I.S.M. di Treviso, On. Lino Armellin, per offrire alle scuole materne associate dei servizi utili per stare al passo con la normativa sempre più impegnativa (consulenza del lavoro, tenuta paghe e contabilità fiscale) con costi accessibili. Il pensiero iniziale conteneva anche la speranza che progressivamente tutte le scuole associate F.I.S.M., attualmente 212, diventassero soci di questa Cooperativa. Nel corso di questi 30 anni, la Cooperativa ha visto crescere il numero dei suoi associati, contandone oggi 147, la maggior parte nel territorio trevigiano, ma con qualche presenza anche nel veneziano.

"La Cooperativa ha lo scopo di organizzare e gestire servizi nel campo assistenziale, didattico e formativo, alimentare, previdenziale, tributario, del lavoro, contributivo e svolgere in detti campi attività economiche nell’interesse dei propri associati nonché qualsiasi attività connessa, o semplicemente affine, a questi scopi - dichiara il Direttore Amministrativo, Cescon Adelchi - Gli uffici della Cooperativa, insieme a quelli della F.I.S.M. di Treviso, si trovano in via Sant’Ambrogio di Fiera n. 10 dove operano, a servizio delle scuole dell’infanzia e asili nido, 8 dipendenti ed 1 collaboratore esterno.

Il 20 ottobre si è però insediato il nuovo consiglio di amministrazione così composto: Contessotto Francis, Crosato Francesco, De Benetti Michela, Dotto Antonio, Gallo Francesco, Grada Wally, Minto don Giuseppe, Quarello Stefania e Velludo don Carlo. Fra questi sono stati nominati vice Presidente Stefania Quarello e nuovo Presidente Dotto Antonio (Consigliere comunale a Treviso e Presidente della IV Commissione - Persone e Comunità). Quest’ultimo, riconoscendo l’importanza dei servizi della Cooperativa e in particolare della competenza nella gestione del presidente uscente Francesco Gallo, ha ringraziato per la fiducia e augurandosi di essere all’altezza dell’incarico assegnatogli.