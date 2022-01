La Cooperativa Toniolo di Conscio dona duemila euro al Cortile onlus

Il Cortile onlus e la Cooperativa G. Toniolo di Conscio hanno sempre camminato insieme, fin dal nascere dell’Associazione, collaborando e sostenendo tutte le iniziative. “La Cooperativa - ci dice il Presidente Marcello Criveller - conferma la propria disponibilità per sostenere le attività dell'Associazione e resta a disposizione per ogni utile confronto in merito, nella consapevolezza di rispondere in questo modo alle nobili finalità volute dai fondatori che sono anche quelle di dare forza e vigore alle iniziative che fanno crescere la comunità anche sotto il profilo della sensibilità sociale e della solidarietà”.

Questa attenzione della Cooperativa si è concretizzata in questi giorni con la consegna di un assegno di duemila euro. Contributo che andrà al sostegno delle attività che ogni giorno Il Cortile fa. Il Cortile onlus è un’associazione nata, da un gruppo di famiglie e da alcuni volontari, nel Comune di Casale sul Sile, per dare la possibilità ai ragazzi con difficoltà di potersi integrare, relazionarsi tra loro e con la società, sperimentando modelli di inclusione. “Cortile” perché un tempo nelle grandi famiglie rurali, era lo spazio dove tutti convivevano senza distinzione di età, e ognuno indistintamente aveva il suo ruolo.