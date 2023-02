Settore del legno in lutto, addio all'imprenditore Diego Carlet

Si svolgerà domani, giovedì 23 febbraio, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di villa Belvedere a Cordignano, il funerale di Diego Carlet, imprenditore del legno di 67 anni, titolare con il fratello Vitto della segheria "Carlet" di Cordignano, azienda specializzata nella realizzazione di tetti e case in legno. Carlet, molto noto nel settore, aveva rilevato l'attività dal padre, mancato solo pochi mesi fa. Il 67enne è mancato a causa di un male incurabile, contro cui combatteva dal novembre scorso, quando gli venne giagnosticato. L'uomo lascia la moglie Marzia e le figlie Valentina, Manuela, Sara ed Erika, oltre alla mamma Norina, il fratello Villo e la sorella Delia. Diego Carlet era legatissimo all'associazione ex carbonai, fondata tanti anni fa dal padre, e al parco "Poiat": la famiglia ha chiesto che eventuali offerte vengano devolute per il mantenimento di quest'area.