Cordignano, vinti 50mila euro con una schedina da tre euro del 10eLotto

Il 10eLotto ha premiato il Veneto nel concorso di giovedì 21 dicembre. Come riporta Agipronews, a Cordignano, in provincia di Treviso, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro con una giocata di soli 3 euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,7 miliardi in questo 2023.

Le ultime estrazioni del 10eLotto sono state particolarmente generose con la provincia italiana dove sono state realizzate vincite altissime per un totale di ben 120mila euro. Oltre a Cordignano, a Lenna (Bergamo) sono stati vinti 40mila euro grazie ad un ‘9’ e ad una puntata di 2 euro. Infine, a Ozegna, in provincia di Torino, è stato realizzato un ‘8’ da 30mila euro.