Schianto mortale in A28: un ballo per ricordare Sara e Jessica

Domenica davvero emozionante al Relais Ca' Milone di San Pietro di Feletto. Nel pomeriggio gli amici più stretti e le famiglie di Jessica Fragasso e Sara Rizzotto si sono dati appuntamento per uno speciale ricordo delle due cugine morte nel terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 30 gennaio in A28.

Presente anche il gruppo di danza "Dynamic Mind" con cui Jessica ballava: sono stati proprio loro a mettere in scena una toccante coreografia dedicata alle due giovani. Il balletto era lo stesso portato in giro per l'Italia dai "Dynamic Mind" in numerose gare disputate lo scorso anno al fianco di Jessica. La coreografia intitolata "Emozione Rai" lo scorso 22 maggio in occasione della diretta del Giro d'Italia presso Ca' Milone aveva registrato milioni di visualizzazioni. Il pomeriggio in ricordo di Sara e Jessica si è chiuso con il lancio dei palloncini bianchi in cielo in un momento di grandissima emozione per tutti i presenti.