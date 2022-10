Molino Bertolo, inaugurato il punto vendita e caffetteria

Dopo anni con un piccolo angolo all’interno del mulino dedicato alla rivendita, l’azienda ha dato vita a Casa Bertolo, un punto vendita di 150 mq dove poter acquistare tutte le innumerevoli farine prodotte da Molino Bertolo, tra le quali spiccano eccellenze come Le Farine di Leonardo, realizzate con grano 100% italiano; le Fruttarine, farine con all’interno vera frutta disidratata e Pietra del Piave, una famiglia di farine macinate a pietra come una volta. Sabato 8 ottobre si è svolta la festa di inaugurazione alla quale hanno partecipato il sindaco di Cornuda Claudio Sartor, il sindaco di Crocetta del Montello, Marinella Tormena e il Comandante della Compagnia di Montebelluna, Gabriele Favero, accompagnato dal comandante della stazione di Cornuda.

Il sindaco ha definito questa nuova apertura un’iniziativa imprenditoriale importante in uno snodo stradale fondamentale per il paese dove passano circa 40.000 vetture al giorno. E’ stata letta dal sindaco anche la lettera del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha detto: «L’apertura riassume alla perfezione la storia stessa di questa realtà produttiva, fondata ai tempi della Serenissima, le cui progettualità sono riassumibili nel perfetto connubio tra tradizione e innovazione».

La dinastia dei mugnai Bertolo ebbe inizio a Castello di Godego a metà del settecento come un’attività di famiglia e riferimento nella zona, la passione per quest’arte accompagna la famiglia da cinque generazioni. Nel 2022 si celebrano i 280° di attività di Molino Bertolo, che ora ha la sua sede principale a Onigo, e con l’occasione è stato scelto di fare questo importante passo per l’azienda. Il mulino oggi è gestito da Enrico, giovane imprenditore e ultimo erede di questa tradizione così speciale: «Credo molto nel ritorno alla semplicità, agli antichi sapori e tradizioni, alla magia di una famiglia che cucina insieme intorno al focolare».

All’interno del punto vendita, che si trova a Cornuda in via Padova 17/a, è presente anche una caffetteria, che sarà gestita da Vannina, la compagna di Enrico Bertolo, dove poter assaggiare tante specialità preparate con le farine e non solo. Ideale per famiglie, dispone anche di un’ampia area bimbi. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 19.30, e il sabato dalle 06.00 alle 13.00.