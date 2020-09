Avvelenati nella notte, strage di gatti a Cornuda

Sabato scorso, fino a poco prima di andare a dormire, tre bimbi giocavano allegramente, come spesso facevano, con i cinque gatti che erano ormai parte integrante della loro famiglia. Nessuno, ne' i piccoli e tantomeno i loro genitori, poteva immaginare quanto sarebbe accaduto alcune ore dopo. Domenica mattina i mici erano tutti morti: tre nel giardino di casa, due in un marciapiede a pochi passi da casa. A vivere questa terribile esperienza è stata, nel corso dello scorso week end, una famiglia di Cornuda, residente in via della pace. I genitori, cercando di evitare il terribile choc ai figli, si sono subito rivolti ad una guardia zoofila dell'Oipa della sezione di Treviso . I gatti stavano solitamente nel giardino dell'abitazione e fino a pochi giorni fa i proprietari li tenevano in casa. Dell'episodio sono stati avvertiti i carabinieri del nucleo forestale di Volpago del Montello ed il sindaco, Claudio Sartor. Ora spetterà all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie a stabilire cosa abbia provocato l'avvelenamento dei gatti. Si sospetta che la causa sia riconducibile ad un concime, ormai fuori produzione da oltre due anni ma molto pericoloso e letale non solo per gli animali ma anche per l'essere umano. Sempre a Cornuda l'Oipa ha registrato negli ultimi giorni altri tre casi di avvelenamento: due gatti trovati morti nei pressi dell'azienda "Balzan" ed un cane in via Giorgione, fortunatamente salvo.

«Mettete i gatti in frigo»