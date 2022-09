Cambio al vertice a Villa Fiorita di Cornuda: Elisa Moretto è la nuova presidente

Cambio al vertice dell’IPAB Villa Fiorita di Cornuda. La dottoressa Elisa Moretto sostituisce infatti l'avvocato Cinzia Forner, dimissionaria, ai vertici del Consiglio di Amministrazione del centro di servizi per anziani di via Giocondo Zilio. La Moretto, classe 1978, è laureata in Economia all’Università Ca’ Foscari Venezia e lavora come Dottore Commercialista e Revisore Legale; cittadina di Cornuda, è sposata e mamma di una bimba di 10 anni. Ma non è l’unica novità a Villa Fiorita, perché proprio in questi giorni la struttura accoglie anche Andrea Panizzo, nuovo coordinatore dei Servizi Socio-Assistenziali.

«Sono onorata di ricoprire questo nuovo incarico - dichiara la neo presidente di Villa Fiorita Elisa Moretto - e sono pronta ad affrontare le sfide impegnative che coinvolgono la nostra struttura, prima su tutte il caro energia. Sono felice di questa importante possibilità di mettermi in gioco e imparare cose nuove grazie al contatto con le diverse figure professionali impegnate a Villa Fiorita, ma soprattutto desidero diventare un supporto importante tanto per gli ospiti quanto per il personale».

«Sono felice di poter affermare che con la nuova Presidenza c’è stata da subito una buona sinergia - commenta la direttrice di Villa Fiorita Tania Santi -. Sono certa che la dott.ssa Moretto saprà mettere a disposizione le proprie preziose competenze per il bene dell’Ente, degli Ospiti e delle famiglie, soprattutto in un periodo così difficile di aumento dei costi, che al momento rappresenta la nostra sfida più importante».