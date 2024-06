Nell'ufficio postale di Cornuda i certificati anagrafici e di stato civile

Alle Poste di Cornuda si possono richiedere anche i certificati anagrafici. È arrivato infatti anche nell’Ufficio Postale di viale Kennedy il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per far diventare “Casa dei servizi digitali” gli Uffici Postali dei comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo del progetto Polis è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Dallo scorso gennaio Sabina Simioni è la direttrice degli sportelli di Cornuda, dopo aver diretto uffici postali come Lancenigo, Roncade, Valdobbiadene; con lei lavora una squadra diventata punto di riferimento per tutta la comunità.

Gli interventi di ristrutturazione completati hanno cambiato il tradizionale aspetto dell’ufficio, grazie anche alla realizzazione di due sportelli ribassati, che permettono di chiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione, oltre ai servizi ed ai prodotti di Poste Italiane. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata rinnovata con nuovi arredi e colori ed una corsia in rilievo per i non vedenti.

Quali sono le novità introdotte dal progetto Polis?

«Innanzitutto – spiega la direttrice – quello le persone notano ed apprezzano è il restyling completo del nostro ufficio che ora appare più ampio ed è più luminoso. Non ci sono più i vetri antiproiettile, ora la comunicazione è facilitata ed Il cittadino è accolto in un ambiente rinnovato, dove gli spazi sono stati rivisitati per favorire la relazione grazie ai due sportelli ribassati, che consentono un rapporto diretto e certamente più comodo con i cittadini.»

Quali servizi polis sono già disponibili nell’ufficio postale di Cornuda?

«Alle Poste di Cornuda si possono ottenere i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), la banca dati unica del Ministero dell’Interno. La richiesta può essere fatta in autonomia, utilizzando il Totem installato nell’area self dell’ufficio, un’area accessibile in qualsiasi momento della giornata, anche quando l’ufficio postale è chiuso. In quest’area c’è anche lo sportello automatico Postamat.»

Il progetto Polis, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri in Italia, di cui oltre 500 in Veneto. Per la provincia di Treviso sono 83 i comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione di altrettanti Uffici Postali.