Casa di riposo Civitas Vitae, anziana positiva al virus: tamponi a tutti

Lunedì 10 agosto un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato in un’ospite 89enne della casa di riposo Civitas Vitae di Vedelago. La paziente, così come l’intero Nucleo in cui è inserita, è stata posta in isolamento all'interno della struttura.

La positività è emersa nell'ambito di uno screening “straordinario” disposto tempestivamente domenica 9 agosto, sia su quattro persone che presentavano lieve sintomatologia, sia sui restanti 20 ospiti, asintomatici, dello stesso nucleo. A seguito dell’emergere della positività lo screening “straordinario” sarà allargato, mercoledì, a tutti i restanti ospiti della struttura e agli operatori. Ospiti e pazienti della Civitas Vitae erano stati sottoposti allo screening periodico previsto per la Case di Riposo la scorsa settimana: in quell’occasione non era emersa alcuna positività tra i 129 ospiti. Due, invece, gli operatori positivi su 116.