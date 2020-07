Coronavirus, Zaia: «In Veneto misure prorogate fino al 15 ottobre»

Il Veneto estende tutte le misure anti-Covid fino al 15 ottobre. Ad annunciarlo, venerdì 31 luglio, è stato il Governatore del Veneto, Luca Zaia: «Il bollettino di oggi ci dice che il virus esiste ancora (ci sono 117 contagiati in più rispetto a ieri mattina), ha cariche virali variabili (c'è chi è più contagioso e chi meno) e abbiamo una quantità di positivi asintomatici importante. Al momento gli ospedali del Veneto non risentono di questi nuovi focolai. Il focolaio alle Serena è stato scoperto grazie a 3 sintomatici su 300 ospiti. Clinicamente non siamo in emergenza ma siamo pronti a qualsiasi evenienza. Non abbiamo smantellato nulla, abbiamo solo tolto alcuni letti nelle terapie intensive. Voglio aspettare ancora qualche giorno per annunciare il nuovo piano di sanità pubblica».

Negli ultimi giorni i focolai Covid in Veneto sono passati da 38 a 45. Sono stati fatti 743 tamponi, 623 per lavoratori di rientro dall'estero e 120 per badanti già testate. «Oggi firmerò la nuova ordinanza che proroga tutte le misure in vigore ad oggi fino al 15 ottobre, data di scadenza dello stato di emergenza nazionale. La nostra ordinanza lascia però una finestra per l'8 agosto in caso un nuovo Dpcm del Governo dovesse cambiare qualcosa nelle prossime settimane. Ai veneti diciamo che per loro non cambia nulla rispetto a quello che c'è già. La caserma Serena è una zona rossa sanitaria per me: io tifo perché gli ospiti se ne vadano dalla caserma. Stamattina ho parlato con il Prefetto di Treviso per capire se si possono prendere nuovi provvedimenti nelle prossime settimane. I richiedenti asilo non devono uscire, penso che quella caserma debba essere gestita in maniera assolutamente severa. Gli ospiti verranno testati con il tampone ogni sette giorni. La comunità deve aver la tranquillità che da quella struttura non uscirà nessuno per i prossimi 14 giorni. Qui si vede se lo Stato esiste oppure no. Strutture come queste devono essere dismesse».

Il video del punto stampa