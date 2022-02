Addio a Corrado Cecconato, Ascom: «Protagonista della vita cittadina»

«Corrado Cecconato è stato un protagonista, per tanti anni, della vita associativa, oltre che cittadina ed Ascom-Confcommercio Treviso gli è molto riconoscente perché ha sempre saputo interpretare il sentire dei commercianti con grande capacità di sintesi e mediazione». Con queste parole la Confcommercio trevigiana ha voluto ricordare la scomparsa del noto commerciante e politico trevigiano

«Cecconato - ricorda il presidente di Ascom Treviso, Federico Capraro - ha vissuto in prima persona la grande evoluzione della distribuzione moderna in città, l’arrivo dei grandi marchi, ma ha sempre difeso il commercio al dettaglio inteso come servizio alle persone e alla comunità». In Federmoda, categoria che ha presieduto per vari mandati - conclude il presidente Guido Pomini - non ha mai fatto mancare il suo impegno, aveva fatto suo il concetto più vero ed autentico di eleganza, un valore che ha saputo interpretare con sobrietà e coerenza nella vita e in negozio».