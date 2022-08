Allarme Codacons, 588 euro a studente di spesa per i corredi firmati da YouTuber e influencer

Rincari medi del 7% sui prodotti scolastici. A lanciare l?allarme è il Codacons secondo cui, tra i giovanissimi del Veneto, spopola quest?anno il materiale per la scuola firmato da youtuber, influencer, personaggi famosi e squadre di calcio. Prodotti richiestissimi che segnano in regione le tendenze per l?anno scolastico 2022/2023 e vengono venduti sul web a prezzi stratosferici: per uno zaino griffato di ultima edizione, sempre a detta del Codacons, si arriva a spendere oltre 200 euro; un astuccio ?griffato? completo, dotato di penne, pennarelli, matite, gomme ecc., costa fino a 60 euro, mentre un diario di marca raggiunge quest?anno la soglia dei 30 euro.

Codacons

«Anche in Veneto abbiamo registrato sensibili rincari dei prezzi rispetto allo scorso anno per tutto il materiale scolastico ? si legge nella nota del Codacons -: contrariamente ai dati forniti ieri da una piccola e secondaria associazione che ha diffuso stime parziali ed errate, quest?anno per quaderni, diari, astucci, diari, e tutto il materiale legato alla scuola si registrano incrementi medi dei listini del +7%, con punte del +10% per i prodotti ?griffati?. Alla base dei rincari ? spiega il Codacons ? i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire sensibilmente le quotazioni di alcuni prodotti come la carta o il tessile».

La spesa

La spesa per il corredo scolastico completo per l?intero anno può così raggiungere quota 588 euro a studente se si scelgono solo prodotti griffatissimi ? analizza il Codacons ? a cui va aggiunto il costo per libri di testo (variabile tra i 300 e i 600 euro a studente a seconda della scuola e del grado istruzione) e quello per il materiale tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri, dizionari, ecc.) con la spesa complessiva che può arrivare quest?anno a quota 1.300 euro a studente»