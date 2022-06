Corritreviso al via: svelate tutte le modifiche alla viabilità

Venerdì 3 giugno, alle ore 20.30, scatterà il via alla 32esima "Corritreviso - Trofeo Lattebusche". Per garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 14 fino a mezzanotte scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta piazza Duomo, via e piazza Indipendenza, Corso del Popolo, via Toniolo, via Santa Margherita, vicolo Carlo Alberto, via Bergamo, Riviera Garibaldi, via Manin. Piazza Sant’Andrea e piazza Filodrammatici. La sosta per i residenti sarà comunque consentita.

Dalle ore 17 del 3 giugno e fino al termine della manifestazione piazza Duomo sarà interdetta al transito veicolare al fine di consentire l’allestimento della zona di partenza e arrivo. Dalle ore 19 le seguenti vie e strade interessate dal percorso della manifestazione saranno chiuse al traffico (il provvedimento vale anche per bus e mezzi pubblici): Piazza Duomo, Via Canova, Via Roggia, Via Municipio, Via Cornarotta, Via Calmaggiore, Via XX Settembre, Via Toniolo, Via Santa Margherita, Via Martiri della Libertà, Piazza Santa Maria dei Battuti, Via Da Coderta, Via Bergamo, Via Bonifacio, Via Tolpada, Piazza Garibaldi, Riviera Garibaldi, Riviera Santa Margherita, Corso del Popolo, Via Manin. Il percorso di gara sarà transennato e sarà consentito l’attraversamento dello stesso solo nei varchi presidiati. Nella giornata di venerdì la chiusura del centro storico, di norma attuata nelle giornate festive e prefestive, sarà attuata a partire dalle ore 19.

La gara

Il blu e il giallo della bandiera ucraina colorano la serata della Corritreviso. Sei atlete e due atleti del martoriato Paese dell’Europa orientale, attualmente ospiti del collegio Brandolini di Oderzo, saranno al via della 32esima Corritreviso, attesa kermesse che, venerdì 3 giugno, percorrerà le strade del centro storico del capoluogo della Marca.

Non sarà una presenza solo simbolica: tra gli otto atleti ucraini c’è anche Viktoriya Shkurko, 24enne che nel 2019 è giunta settima nei 10mila metri ai Campionati Europei under 23 e il 15 maggio a Padova ha corso i 5000 metri, in solitaria, in 16’41”64. Sui 4,5 km del veloce percorso trevigiano potrà essere una temibile rivale per le azzurre Giovanna Epis e Rebecca Lonedo, reduci dalla bella prova della Coppa Europa dei 10mila metri di Pacé (Francia), dove entrambe hanno riscritto il record personale (32’34”01 per la veneziana che ha gareggiato nella maratona all’Olimpiade di Tokyo; 33’15”86 per la vicentina, allenata dall’olimpionico Stefano Baldini, considerata una delle stelle emergenti del fondo azzurro). Nella gara femminile sarà al via anche la rientrante Francesca Bertoni, campionessa italiana 2016 e 2017 dei 3000 siepi, azzurra ai Mondiali di Londra (2017) e agli Europei di Berlino (2018). Tra le atlete più accreditate anche Laura Biagetti, seconda nel 2021, Sharon Giammetta, Irene Vian e le trevigiane Valentina Bernasconi e Michela Zanatta.

Nella gara maschile ad invito (9 km) correrà anche l’ugandese Simon Rugut Kipngetich. Un avversario in più per l’azzurro Italo Quazzola, vicecampione italiano dei 10mila metri, a sua volta reduce dalla Coppa Europa dove ha corso in 28’28”04, non lontano dal record personale, e per Stefano La Rosa, nove volte campione italiano assoluto tra pista e strada, azzurro di maratona all’Olimpiade di Rio de Janeiro 2016, oro a squadre sui 42 km agli Europei di Berlino nel 2018, anno in cui ha abbassato il personale a 2h11’08” (Siviglia). Completano il cast per le posizioni di vertice Francesco Carrera, quest’anno ottavo agli Assoluti dei 10.000 metri, Francesco Agostini, nel 2021 brillante alla maratona di Valencia (2h16’31”), Massimo Guerra, Daniele Farronato, Andrea Sanguinetti e il campione veneto di maratona Roberto Graziotto. Lasciati da parte i protocolli anti-Covid che hanno caratterizzato la manifestazione della scorsa stagione, la Corritreviso rinnova la formula, tornando al format dell’edizione 2019, quella dei 30 anni. La gara per tutti avrà un’unica partenza: atleti e atlete correranno insieme, indipendentemente dalla categoria d’appartenenza. Lo start sarà alle 20.30 e la prova si svilupperà su tre giri da 3,3 km, per un totale di 9,9 km. Poi, nella seconda parte della serata, andranno in scena le due gare ad invito, su un anello ridotto di 900 metri, da ripetere più volte: le donne partiranno alle 21.45; gli uomini alle 22.15. Partenza e arrivo, per tutte le gare, saranno in Piazza Duomo e i percorsi, parzialmente rinnovati, toccheranno i luoghi più suggestivi della città, con ripetuti passaggi anche in Piazza dei Signori. Circa 600 i partecipanti. Le iscrizioni saranno aperte sino alla mezzanotte di mercoledì 1° giugno (per info: www.corritreviso.it). Riapriranno poi venerdì 3 giugno, a partire dalle 19, presso la segreteria di gara in Piazza Duomo.