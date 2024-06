Corritreviso 2024, svelate tutte le modifiche alla viabilità

Venerdì 7 giugno si terrà la manifestazione podistica “Corritreviso” con partenza alle ore 20. Al fine di garantire il regolare svolgimento della competizione, la sicurezza degli atleti e degli utenti della strada, ci saranno le seguenti modifiche alla viabilità.

Divieto di sosta

Sarà vietata la sosta dalle ore 7 alla mezzanotte di venerdì 7 giugno su piazza e via Indipendenza, dalle ore 13 alla mezzanotte su piazza Duomo (intera area), viale Cesare Battisti (tratto compreso tra via Risorgimento e via Manin), Corso del Popolo, via Martiri della Libertà (tratto tra via Indipendenza e Corso del Popolo), via Toniolo, via Santa Margherita, vicolo Carlo Alberto, via Bergamo, Riviera Garibaldi, via Manin, via Campana, piazza Trentin, via Dotti, piazza Rinaldi, piazza San Vito, piazza San Leonardo, via G. Da Coderta. Inoltre in piazza Sant’Andrea e piazza Filodrammatici verranno istituiti il divieto di transito e di sosta.

Divieto di circolazione

A partire dalle ore 16 del 7 giugno e fino a termine manifestazione piazza Duomo sarà interdetta al transito veicolare al fine di consentire l’allestimento della zona di partenza e arrivo. Dalle ore 18.30, invece, le vie e strade interessate dal percorso della manifestazione saranno interdette al transito veicolare compreso il transito dei mezzi del trasporto urbano collettivo. Il percorso di gara sarà transennato e sarà consentito l’attraversamento dello stesso solo nei varchi presidiati. Infine, nella giornata di venerdì 7 giugno, la chiusura del centro storico, di norma attuata nelle giornate festive e prefestive, sarà attuata a partire dalle ore 18.30 al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.