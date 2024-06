Corritreviso da record, oltre 600 iscritti al via: «Festa per tutta la città»

Corritreviso prepara un venerdì colorato d’azzurro: il 7 giugno alle ore 20 oltre 600 runners partiranno da piazza Duomo per correre la 34esima edizione. Le ultime aggiunte al cast si chiamano Luca Alfieri ed Elisa Bortoli, atleti di rilievo in ambito nazionale.

La presentazione

A Ca' Sugana, mercoledì 5 giugno, la presentazione ufficiale. Enrico Caldato, presidente della società organizzatrice, ha spiegato: «Corritreviso si conferma tra le 10 km più partecipate del Veneto. Oltre 600 atleti sono un numero assolutamente importante per una gara di questo tipo. Correremo nei luoghi più belli della città, su un percorso che già l’anno scorso è stato apprezzato tantissimo e rappresenta una splendida vetrina per il centro storico».

Il Consigliere regionale della Fidal, Oddone Tubia, ha portato il saluto del presidente federale Stefano Mei e del vertice regionale Francesco Uguagliati: «Corritreviso è tradizione e innovazione al tempo stesso. Trentaquattro edizioni sono la storia, ma l’evento va apprezzato anche per la sua capacità di rimanere ai vertici. Sarebbe bello che il prossimo anno, in occasione della 35^ edizione, la Corritreviso ospitasse il campionato regionale della specialità».

«Corritreviso è una istituzione della città - ha aggiunto il vicesindaco Alessandro Manera -. Corritreviso significa agonismo, ma non solo. Lo testimonia il successo della Deejay Ten che è stata una grande festa, aperta a tutti e a cui la stessa Corritreviso ha contribuito in maniera importante. È un evento che vivacizza la serata in città e non comporterà particolari disagi alla viabilità». Tra gli intervenuti alla presentazione anche Nelly Mantovani, vicepresidente della Lilt trevigiana, Antonella Torresan, presidente dell’Avis Comunale, e Pier Paolo De Pazzi, Business Manager di CentroMarca Banca, tradizionale sostenitrice della Corritreviso: «Un orgoglio sostenere questa bellissima iniziativa che valorizza al massimo la città di Treviso. Come credito cooperativo abbiamo nella nostra mission il sostegno al territorio e lo sport, insieme alla cultura, è uno dei nostri obiettivi principali. Nel caso della Corritreviso c’è anche l’orgoglio di affiancare un evento di successo, che continua a proporre numeri importanti e a rappresentare un punto di riferimento per la vita sportiva della città».

I percorsi

La 34^ edizione della Corritreviso, abbinata al Trofeo Lattebusche, scatterà alle 20 da Piazza Duomo e si svilupperà su un circuito di 3,3 km che offrirà passaggi suggestivi: dal pittoresco vicolo Dotti a Piazza Rinaldi, dalla Calmaggiore a Piazza dei Signori, sino a Riviera Garibaldi e Riviera Santa Margherita, prima di imboccare Corso del Popolo e via Manin per fare ritorno in Piazza Duomo. Dopo la gara “open”, spazio alle due gare ad invito, limitate ad un numero ristretto d’atleti d’alto livello che si sfideranno su un velocissimo tracciato di 1 km - omologato nel 2023 - da ripetere più volte, sino ad arrivare alla distanza complessiva di 5 km per le donne (start alle 21.40) e 10 per gli uomini (via alle 22.10). Dopo la partenza da Piazza Duomo, il percorso si svilupperà tra la Calmaggiore, Piazza dei Signori, via Martiri della Libertà, Piazza Borsa e via Manin, prima di tornare in Piazza Duomo.

Iscrizioni last minute

Chiuse alla mezzanotte di mercoledì 5 giugno, le iscrizioni riapriranno in piazza Duomo la sera stessa della gara, venerdì 7 giugno. Sempre che nel frattempo i pettorali non siano andati esauriti. Per info: www.corritreviso.it.