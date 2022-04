Corsa dei camerieri, la 14esima edizione torna per il Primo Maggio

Primo Maggio nel segno della tradizione in centro a Treviso: torna la "Corsa dei camerieri" arrivata quest'anno alla 14esima edizione. Il percorso sarà lo stesso del 2021: a dare il via alla gara, alle ore 11, il sindaco Mario Conte dal battistero del Duomo.

I partecipanti dovranno attraversare, vassoio alla mano, le strade più caratteristiche del centro storico: via Collalto, via Municipio, San Vito, via Inferiore, via Bianchetti, Calmaggiore, Piazza dei Signori, via XX Settembre, via Martiri della libertà, via Indipendenza, vicolo del Podestà, via Campana, i Buranelli, piazza Rinaldi, San Parisio e la Pescheria. Le premiazioni si terranno in Piazza Borsa, alle 12.30, dove saranno presenti i sindacati e i Radiofiera per un'esibizione musicale. Il regolamento di gara è invariato: vietato correre e vassoio rigorosamente su una mano sola (che potrà però essere alternata durante il percorso). I giudici di gara controlleranno il rispetto delle norme da parte dei partecipanti. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro e una magnum a testa. Al primo cameriere uomo una bottiglia di vetro serigrafato da Sandro Barbieri. Alla prima classificata, invece, una coppa di vetro (serigrafata sempre da Barbieri). Ai terzi classificati un orologio offerto dalla gioielleria De Wrachien. Verrà premiato, infine, anche il cameriere arrivato da più lontano. L'obiettivo, visto anche il ritorno della collaborazione con i sindacati, è quello di premiare i lavoratori della ristorazione, tenere viva una grande tradizione trevigiana e sostenere la ripartenza del settore nel giorno della Festa del lavoro e dei lavoratori.