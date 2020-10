Gran Premio dei camerieri: vince l'Odeon alla Colonna

Vladislav Lisagor del ristorante "Odeon alla Colonna" è il vincitore del "Gran premio dei camerieri 2020", celebre gara tra le vie del centro di Treviso nata per premiare il cameriere più abile nel tenere in equilibrio un vassoio pieno di vivande lungo un percorso di 1700 metri.

La gara si è svolta domenica mattina, 18 ottobre, con partenza dal Battistero del Duomo di Treviso e arrivo alla Corte di San Patrizio in zona Pescheria, in un tracciato che attraversava i luoghi simbolo del centro storico di Treviso. Lungo il percorso di gara giurati e volontari della Protezione civile hanno controllato il rispetto del regolamento da parte dei partecipanti: niente corsa, equilibrio ferreo ed eleganza nel portamento. Solo sei i camerieri iscritti alla gara di quest'anno, tra cui un'unica donna: Sabina Michieletto dell'hotel Villa Fiorita a Monastier. Nonostante l'emergenza Covid in corso, anche quest'anno la tradizione è stata rispettata.