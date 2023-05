Corsa dei camerieri 2023, doppietta per il locale "Signore e Signori"

Il tradizionale Gran premio dei camerieri è tornato a Treviso nel giorno della Festa dei lavoratori, lunedì 1° maggio. L'evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Treviso, era supporato da Filcams Cgil Treviso e da Confcommercio con la collaborazione di Birra Follina.

Alle ore 11 la partenza dalla Piazzetta del Battistero del Duomo con arrivo in Piazzetta San Parisio. La gara era aperta ad un massimo di 30 camerieri, sia donne che uomini, impiegati in uno dei locali del capoluogo, fra loro anche Giacomino Benvegnù, titolare dell'Incontro. I primi due classificati sono stati però Rediep Redjepov per la categoria "Uomini" e Ana Julia Costa per quella delle donne. Entrambi lavorano da "Signore e Signori" il noto locale nella piazza principale della città. Premiato anche il partecipante proveniente da più lontano. «Una fantastica occasione per festeggiare e divertirsi insieme ai ragazzi e alle ragazze che lavorano nei locali trevigiani» le parole del sindaco Mario Conte, presente alla partenza della corsa.