Autotrasportatori: «Mancano autisti qualificati in provincia di Treviso»

Molte aziende che si occupano di logistica e trasporti nel Trevigiano stanno riscontrando una forte mancanza di personale qualificato da impiegare, presso le proprie realtà produttive, nel ruolo di autotrasportatore. Tra le cause maggiori vi è sicuramente lo scoglio legato all’alto costo delle patenti necessarie all’abilitazione alla guida dei mezzi pesanti: la C e la CQC.

Partendo da questa criticità oggettiva denunciata dalle piccole e medie imprese della Marca, Confapi Treviso, per mezzo di Apindustria Servizi Srl, ente di formazione accreditato presso la Regione del Veneto per la formazione e i servizi al lavoro, sta promuovendo un percorso formativo dal titolo “GUIDando il futuro: percorsi professionalizzanti per conducente di mezzi di trasporto delle merci”. L’attività è finanziata dal Fondo sociale europeo e si svilupperà nei prossimi mesi, in provincia di Treviso, coinvolgendo otto candidati. Vedrà una prima fase di formazione in aula di 160 ore, 3 mesi di corso in autoscuola, per poi proseguire in alcune aziende selezionate del territorio per le 160 ore di tirocinio, infine 3 ore di esercitazione di guida individuale.