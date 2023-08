Corso del Popolo, al via mercoledì l'ultima fase di rifacimento del porfido

Mercoledì 16 agosto inizierà l'ultima fase dei lavori di rifacimento del porfido di Corso del Popolo, nel tratto compreso tra l’edicola e il passaggio pedonale dopo via Manin. La viabilità per i residenti di Via Manin verrà modificata: l'accesso alla strada avverrà da Piazza Duomo anziché da Corso del Popolo. Le eventuali deviazioni saranno indicate in loco. L’intervento terminerà (con un anticipo di almeno 10 giorni sul cronoprogramma) entro il 9 settembre.