Treviso, corso di gentilezza per gli studenti degli istituti comprensivi

È stato presentato martedì 29 marzo a Ca’ Sugana il corso di gentilezza, volume per bambini realizzato da Angelica Montagna, giornalista e formatrice, per diffondere le buone norme di comportamento tra i giovani.

Il libro

"Corso di gentilezza" è composto da 15 capitoli corredati con circa 20 tavole disegnate. Ogni capitolo insegna norme di buon comportamento a cui segue una sezione dedicata a fissare i punti principali, un test finale per capire quanto si è appreso e un gioco propedeutico riservato proprio a ogni specifico capitolo. Il testo verrà distribuito nelle scuole primarie di Treviso e potrà diventare un sussidiario scolastico, sul quale le insegnanti potranno lavorare con i bambini. Gli argomenti trattati, con titoli studiati appositamente per incontrare la quotidianità dei bambini, sono: “La gentilezza: cerchiamo di capire cos’è”, “Come presentarsi agli altri”, “Le parole gentili”, “In classe”, “Al supermercato”, “Dai nonni”, “Con i fratelli”, “Quando mamma e papà sono stanchi”, “Se qualcuno ti tratta male”, “Igiene personale e della tua cameretta”, “Se sei ospite a casa degli altri”, “Altre buone maniere”, “Tutti a tavola”, “Quando sei ammalato”, “Festa di compleanno”. La distribuzione gratuita del volume nelle scuole sarà resa possibile grazie al contributo di Lci Srl.

I commenti

«Un bel progetto, che vuole portare nelle scuole alcuni buoni consigli per la quotidianità attraverso contenuti di facile comprensione - le parole del sindaco Mario Conte - In una società in cui i modi gentili sono sempre meno diffusi, è importantissimo dare ai bambini, in ambito scolastico, tutti gli strumenti per acquisire la consapevolezza e diffondere la cultura della gentilezza».

«L’esigenza di un corso di gentilezza è maturata durante la pandemia, un contesto che ci ha provato tantissimo e che ha aumentato la rabbia e i motivi di scontro tra persone, soprattutto sui social network - conclude Angelica Montagna - La gentilezza può essere insegnata con metodo, al pari di una materia scolastica. Quando i modi gentili raggiungono le persone, è più facile ottenere una vita serena e attirare persone gentili. Sono inoltre particolarmente onorata per l’interesse dimostrato dal professor Francesco Alberoni nei confronti di questo progetto».