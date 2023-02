Manca personale nei Comuni, al via le lezioni per prepararsi ai concorsi

Emergenza personale nei Comuni trevigiani: il Centro studi amministrativi, affiancato dall’Associazione comuni della Marca Trevigiana, per far fronte al problema ha deciso di avviare un ciclo formativo di incontri preparatori ai concorsi pubblici degli enti locali. L'idea, nata dalle segnalazioni degli amministratori locali e da un'analisi dei fabbisogni del personale condivisa con la Provincia di Treviso, è stata lanciata in questi giorni e mira proprio ad intercettare chi vuole cimentarsi a entrare nel pubblico. Se da un lato infatti, ai Comuni trevigiani mancano alla conta circa 265 dipendenti, dall’altro chi si presenta ai concorsi e bandi per l’assunzione spesso arriva impreparato o con un profilo non adeguato. Il corso è la risposta studiata per offrire un percorso formativo trasversale, non puramente nozionistico ma pratico e dinamico, che vuole sia incentivare alla partecipazione sia far arrivare i candidati preparati all’assunzione o, comunque, all’idoneità in graduatoria. Iscrizioni già aperte sul sito comunitrevigiani.it, l'inizio delle lezioni è previsto per venerdì 10 marzo. Dodici incontri, da marzo a giugno, per andare “oltre la preparazione da manuale” ed entrare nel linguaggio, nelle dinamiche e nella vita dell'ente locale, radicando il quadro normativo alla quotidianità dell’Ente, ed arrivare con consapevolezza alla prova pratica e all’orale. I posti disponibili sono 30 e le lezioni si svolgeranno nell’aula corsi dell’edificio 6 del Sant’Artemio a Treviso.

I commenti

«La situazione è abbastanza chiara e l’ultimo esempio di Breda di Piave, dove nessuno dei candidati a una posizione di impiego pubblico ha passato la selezione, ne è un esempio lampante - il commento di Marco Della Pietra, presidente Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana della Marca Trevigiana - dall’indagine che abbiamo realizzato assieme alla Provincia di Treviso, sappiamo che mancano al conto oltre 265 dipendenti nei 94 Comuni: dei quali 33 in categoria B, 150 in categoria C, 82 in categoria D. Ecco perché abbiamo programmato un corso di preparazione al concorso per gli enti locali, un percorso formativo calato sulla realtà per uscire dal classico nozionismo e che vuole, invece, portare i candidati a conoscere le dinamiche dei nostri Comuni. Ci auguriamo grande partecipazione, perché abbiamo bisogno di forze nuove e preparate per gestire la cosa pubblica in favore dei cittadini».

«Dalla nostra ricognizione, i Comuni trevigiani hanno un fabbisogno complessivo di 265 dipendenti - conclude Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana - si tratta di occasioni davvero importanti di lavoro e necessità fondamentali da coprire per i territori. Con questo corso vogliamo preparare ma anche soprattutto informare e conoscere per poter scegliere la propria strada. Penso soprattutto ai giovani che magari non conoscono le opportunità che il pubblico offre in tanti settori e i nostri Comuni hanno bisogno di competenze, soprattutto in ambito tecnico e finanziario. L’esperienza del Servizio Civile Volontario dimostra che una volta venuti a contatto con certe realtà, si conosce meglio per poi poter scegliere la propria strada, in base al proprio percorso personale».