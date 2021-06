Corso per imparare a riparare auto e moto

Una novità per l’estate. La propone la Scuola di Formazione Professionale Opera Monte Grappa di Fonte (Treviso) per i ragazzi delle superiori. Si tratta di tre settimane di esperienza nel laboratorio di meccanica della scuola per introdurre i partecipanti alla riparazione di auto-moto, nonché imparare a conoscere come si fa la manutenzione del motoveicolo utilizzando l’attrezzatura di base.

Il corso costa 50 euro alla settimana e si svolge dal 5 al 23 luglio dalle ore 8.30 alle 12.30 (ci si può iscrivere anche ad una sola settimana). I posti disponibili sono 20. La quota è comprensiva di materiale didattico e assicurazione. Possono partecipare tutti gli interessati anche non iscritti alla scuola. La scuola fornirà l’abbigliamento antinfortunistico necessario (tuta, guanti, occhiali, eccetto le scarpe, necessarie per lo svolgimento delle attività). Il numero minimo per l’avvio del corso è di 10 iscritti. Info e modulo di iscrizione: www.fomg.it. Termine iscrizioni venerdì 25 giugno.